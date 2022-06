Berrettini, rientro vincente dopo l’infortunio: batte Murray e trionfa a Stoccarda (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda. Il tennista italiano ha battuto in finale lo scozzese Andy Murray con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Berrettini era al rientro dopo 84 giorni di stop a causa di un intervento chirurgico alla mano destra. «L’ultima cosa che avrei pensato, venendo qui, era di vincere», ha commentato il tennista nel discorso successivo alla vittoria: «Tornare così dopo la prima operazione della mia vita… Tre anni fa qui riuscii a vivere una delle migliori settimane della mia vita sportiva, qui ho giocato sempre meglio partita dopo partita». Giocare contro Murray è stato «un onore» Berrettini ha speso parole di apprezzamento anche per il suo avversario britannico, che definisce «un ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Matteoha vinto il torneo di. Il tennista italiano ha battuto in finale lo scozzese Andycon il punteggio di 6-4 5-7 6-3.era al84 giorni di stop a causa di un intervento chirurgico alla mano destra. «L’ultima cosa che avrei pensato, venendo qui, era di vincere», ha commentato il tennista nel discorso successivo alla vittoria: «Tornare cosìla prima operazione della mia vita… Tre anni fa qui riuscii a vivere una delle migliori settimane della mia vita sportiva, qui ho giocato sempre meglio partitapartita». Giocare controè stato «un onore»ha speso parole di apprezzamento anche per il suo avversario britannico, che definisce «un ...

