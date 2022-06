Ballando con le Stelle 17, Jonathan Kashanian lancia un (inedito) appello a Milly Carlucci (Di domenica 12 giugno 2022) Di strada ne ha fatta Jonathan Kashanian da quella vittoria al Grande Fratello 5 nell’ormai lontano 2004. Dopo le prime esperienze nel mondo della moda, si sono aperte presto le porte della televisione. Conduttore, opinionista, attore, speaker radiofonico, nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi nel 2018, di recente abbiamo visto Jonathan Kashanian a Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero che ha appena chiuso i battenti. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a TvBlog.it, ha confessato qual è il prossimo programma televisivo in cui vorrebbe partecipare: Ballando con le Stelle. Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa. E questo accade un po’ perché ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 giugno 2022) Di strada ne ha fattada quella vittoria al Grande Fratello 5 nell’ormai lontano 2004. Dopo le prime esperienze nel mondo della moda, si sono aperte presto le porte della televisione. Conduttore, opinionista, attore, speaker radiofonico, nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi nel 2018, di recente abbiamo vistoa Detto Fatto, la trasmissione condotta da Bianca Guaccero che ha appena chiuso i battenti. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a TvBlog.it, ha confessato qual è il prossimo programma televisivo in cui vorrebbe partecipare:con le. Non perché io abbia deciso di fare il ballerino nella vita, ma perché è un programma che tira fuori dei lati inediti di chi vi partecipa. E questo accade un po’ perché ...

