Amministrative | caos seggi a Palermo | mancano i presidenti Il Comune chiede aiuto ai cittadini

(Di domenica 12 giugno 2022) Davanti aldeirimasti chiusi per l’assenza deidio, ildiha rivolto un appello aiinteressati a ricoprire i ruoli. Sul sito deldisono presenti tutte le indicazioni per la candidatura. Basta mandare una mail a: ufficiocoordinamentoelettorale@.it. Bisognerà indicare nome, cognome e recapito telefonico. I requisiti per potersi candidare sono: diploma di scuola superiore, godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali o parenti candidati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quando ho detto che non bisognava accavallare le elezionicon la partita del Palermo ... 9.32 "seggi a Palermo, i commenti della politica: "Democrazia a rischio" Sulseggi a ......di Palermo seguendo le indicazioni sul sito istituzionale - in seguito all'appello rivolto ai cittadini dall'amministrazione - per coprire i posti mancanti dei seggi al voto per lee ...Lo scrive in una nota l’amministrazione comunale di Palermo. ”La situazione di caos ai seggi era nota da ieri, come avevamo avvisato rivolgendoci direttamente al ministro dell’Interno Lamorgese.Elezioni amministrative a Palermo, una trentina i seggi ancora chiusi Palermo, 12 giugno 2022 - Elezioni del 12 giugno e caos ai seggi a Palermo. Sarebbero poco meno di una trentina quelli non ancora ...