(Di domenica 12 giugno 2022) La premier mondiale che va in scenadi Newla sera di venerdì 10 giugno 2022 è un brano a tratti, solo a tratti, dal sapore tardo romantico, perché quelle di Sarah Kirkland Sneider, compositrice americana tra le più eminenti della sua generazione, sono continue pennellate, affreschi che citano mondi fra loro lontanissimi: suggestioni debussyane si alternano, tra gli altri, a puri momenti di ostentata atonalità e a brevi tracce politonali, incroci che abbracciano un arco temporale di circa un secolo di storia musicale, che contemplano le spinte più avanguardiste affiancandole però ai padri del Novecento musicale. Opera, Forward into light, facente parte di un più ampio progetto, Project 19, un insieme di 19 nuovi lavori affidati da 19 diverse compositriciNew ...

Il Fatto Quotidiano

...sul fianco di camion e auto le lettere dell'alfabeto latino diventate il simbolo del sostegno... ha commentato Andrej Kolesnikov , analista delEndowment for International Peace, ...l'Orchestra Nazionale d'Ungheria e a ottobre 2022 debutteràHall di New York. Da Marzo 2022 ricoprirà il ruolo di direttore principale ospite della Budapest Szimfónia Orchestra. ... Alla Carnegie Hall di New York, un’opera (anzi 19) per i diritti di genere È morta a 97 anni Sophie Freud, ultima nipote sopravvissuta di Sigmund Freud (1856-1939), padre della psicanalisi. Sophie era fuggita dall'assalto nazista in Europa ...Era nata con il padiglione dell’orecchio destro piccolo e malformato. Ora la donna, ventenne messicana, ha ricevuto un organo nuovo, frutto di una stampa 3D realizzata con le sue stesse cellule. Un pa ...