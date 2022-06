Ultime Notizie – Atp Stoccarda 2022, Berrettini in finale (Di sabato 11 giugno 2022) L’azzurro, al rientro nel circuito dopo lo stop per problemi fisici, in semifinale supera il tedesco Oscar Otte Matteo Berrettini in finale nel torneo ATP di Stoccarda 2022. L’azzurro, al rientro nel circuito dopo lo stop per problemi fisici, in semifinale supera il tedesco Oscar Otte per 7-6 (9-7), 7-6 (7-5). Berrettini, numero 2 del tabellone, capitalizza i 18 ace e conquista l’84% dei punti quando riesce a servire la prima palla. L’azzurro non concede palle break e centra la nona finale della carriera, la quarta sull’erba. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) L’azzurro, al rientro nel circuito dopo lo stop per problemi fisici, in semisupera il tedesco Oscar Otte Matteoinnel torneo ATP di. L’azzurro, al rientro nel circuito dopo lo stop per problemi fisici, in semisupera il tedesco Oscar Otte per 7-6 (9-7), 7-6 (7-5)., numero 2 del tabellone, capitalizza i 18 ace e conquista l’84% dei punti quando riesce a servire la prima palla. L’azzurro non concede palle break e centra la nonadella carriera, la quarta sull’erba. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - JJ1897JJ : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… - BeneWalter : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… - Ferraglia78 : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… -