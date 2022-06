Triathlon | World Series Leeds 2022 | Cassandre Beaugrand precede Taylor-Brown e Coldwell | 13a Verena Steinhauser

(Di sabato 11 giugno 2022) Un gran finale diconsegna alla francese la tappa di(Inghilterra) delledi. L’atleta classe 1997 ha vinto la prova individuale femminile (che si disputava su distanza sprint) con il tempo complessivo di 59:03 (9:09 nella parte di nuoto, 32:13 nella bici e 16:10 nella corsa). Seconda e terza posizione per le britanniche Georgiae Sophiedistanti, rispettivamente, 9 e 12 secondi dalla vincitrice. Quarta posizione per la statunitenseSpivey a 19 secondi di distacco, mentre è quinta la britannica Beth Potter al medesimo distacco. Sesta posizione per la tedesca Laura Lindermann a 36 secondi, settima per la rappresentante ...

OA Sport

... impreziosendo così una spedizione in Romania, per i MultisportChampionships, che si sta ... Il presidente della Federazione Italiana, Riccardo Giubilei, commenta così: "Bentornato al ...Siamo ufficialmente ai nastri di partenza dell'attesissima quarta tappa delleSeries 2022 di. Dopo l'appuntamento di Yokohama, il calendario propone la tappa di Leeds (Inghilterra) che metterà in scena il consueto spettacolo nello scenario del Roundhay Park. ... Triathlon, World Series 2022: tutto pronto per la tappa di Leeds. Le italiane cercano conferme, gli uomini vogliono emergere ROMA (ITALPRESS) - E' grande Italia nella seconda giornata dei Multisport World Championships in corso di svolgimento a Targu Mures, in Romania. Una fantastica tripletta azzurra - medaglia d'oro per R ...