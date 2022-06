Su Transfermarkt Inghilterra-Italia sarebbe finita 4-0. Invece abbiamo rischiato di vincere

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 giugno 2022) Tre indizi fanno una prova. Parola di Agatha Christie. E la nuovadi Mancini è al terzo risultato utile consecutivo dopo la disfatta con l’Argentina. Prima il pareggio con la Germania, poi la vittoria sull’Ungheria e stasera il pari 0-0 in casa dell’. Una partita che ha sovvertito tutte le considerazioni anche da da noi fatte sulle differenze tra la Premier League e la Serie A. A leggere le quotazioni didovuta finire almeno 4-0 per i britannici che avevano in campo tutte le stelle milionarie della Premier, a partire da Grealish (il calciatore inglese più pagato della storia) fino a Mason Mount, Declan Rice, Sterling e tutti gli altri. Manciniha schierato la giovane e a livello internazionale anonima. Della formazione iniziale che ...