Raoul Bova e Rocio, esplode il gossip: "Sembrano una coppia perfetta, ma da qualche anno...". Roba piccantissima (Di sabato 11 giugno 2022) Un terremoto vip nel mondo dello spettacolo italiano. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero in crisi, da tempo. A scriverlo è Alberto Dandolo, in uno dei suoi piccantissimi indovinelli per Dagospia. Questa volta, però, la domanda disseminata di indizi ai telespettatori ha una risposta con nomi e cognomi. Segno, forse, che la notizia è data ormai per certa. L'attore italiano e la collega spagnola Sembrano più uniti che mai e nessuna ombra ha mai gravato sulla coppia. Addirittura, sono reduci dall'avventura sul set di Giustizia per tutti e stanno ora festeggiando il 34esimo compleanno di Rocio. Su Instagram, proprio Bova ha pubblicato una foto insieme alla compagna, sorridenti e con sfondo romantico. A rovinare il momento ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Un terremoto vip nel mondo dello spettacolo italiano.Munoz Morales sarebbero in crisi, da tempo. A scriverlo è Alberto Dandolo, in uno dei suoi piccantissimi indovinelli per Dagospia. Questa volta, però, la domanda disseminata di indizi ai telespettatori ha una risposta con nomi e cognomi. Segno, forse, che la notizia è data ormai per certa. L'attore italiano e la collega spagnolapiù uniti che mai e nessuna ombra ha mai gravato sulla. Addirittura, sono reduci dall'avventura sul set di Giustizia per tutti e stora festeggiando il 34esimo compledi. Su Instagram, proprioha pubblicato una foto insieme alla compagna, sorridenti e con sfondo romantico. A rovinare il momento ...

Pubblicità

infoitcultura : RAOUL BOVA A CON IL CUORE NEL NOME DI FRANCESCO/ 'Restiamo semplici, umili, concreti' - zazoomblog : Raoul Bova e Rocio Morales sono davvero felici? L’indizio che dice il contrario - #Raoul #Rocio #Morales #davvero - zazoomblog : “Col Cuore”: Raoul Bova allontana le voci di crisi con Rocio in diretta tv - #Cuore”: #Raoul #allontana #crisi - zazoomblog : “Col Cuore”: Raoul Bova allontana le voci di crisi con Rocio in diretta tv - #Cuore”: #Raoul #allontana #crisi - zazoomblog : “Col Cuore”: Raoul Bova allontana le voci di crisi con Rocio in diretta tv - #Cuore”: #Raoul #allontana #crisi… -