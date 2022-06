Pontecagnano Faiano | maxi sequestro contro inquinamento fiume vicino | il commento del sindaco Lanza

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo grati ai Carabinieri della Forestale di San Cipriano Picentino, agli ordini del Comandante Emanuele Lanzetta, ed ai volontari della Guardia Rurale Ausiliaria Coordinamento provinciale Provincia di Salerno, guidati da Angelo Cautillo, per essere prontamente intervenuti ed aver individuato i responsabili di un atto gravissimo, che non poteva restare impunito. Vedere il nostroin quelle condizioni è stato un colpo al cuore. Confidiamo, ora, in una presa di coscienza da parte di chi commette questi reati e confermiamo che saremo sempre vigili sui temi ambientali. Nessuno dovrà farla franca se arrecherà danni alla nostra città”. Con queste parole ilGiuseppera ha commentato i fatti che si sono verificati nella giornata di ieri, quando è stata riscontrata, nel...

Pubblicità

azionesalerno : #referendum #dibattito Pontecagnano Faiano In Azionehttps://www.oranotizie.com/battipaglia-dibattito-sulle-ragioni-… - LaCittaSalerno : +++ SOS VIOLENZA +++ Nel Salernitano - Lo accoltellano al circolo: 20enne finisce al Ruggi LEGGI QUI -->… - cercasicasait : Terreno Agricolo in Vendita a Pontecagnano Faiano (SA) Pontecagnano 150000€ | 5500mq | CC142480531: Fai click sott… - salernotoday : Accoltellamento al bar, lo sfogo della titolare: 'Getto la spugna: Pontecagnano è marcia' - ottopagine : Sport, gioia e gioco: ecco il Summer Village a Pontecagnano Faiano #PontecagnanoFaiano -

Virgilio

Chiusura dalle ore 20 alle 8 del mattino e divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. E' quanto prevede un'ordinanza del sindaco di, Giuseppe Lanzara, nei confronti del bar davanti al quale, qualche sera fa, un 20enne è stato accoltellato nel corso di una rissa. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri. ".... Un cattivo risveglio per i tanti cittadini di. Dalle prime luci dell'alba di oggi, così come segnalato da diversi residenti ed anche dal sindaco Giuseppe Lanzara, è ... Pontecagnano Faiano Giovane Accoltellato in un Bar Arriva l Ordinanza del Sindaco - Pontecagnano Faiano Getto la spugna . E' il grido di dolore lanciato dalla proprietaria del bar di Pontecagnano Faiano davanti al quale ieri sera è stato accoltellato un 20enne, aggredito da due persone. Una ferita per f ...Chiusura dalle ore 20 alle 8 del mattino seguente e divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. È quanto prevede un'ordinanza del sindaco di Pontecagnano Faiano ...