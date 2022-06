Omicidi di Sarzana, il gip non convalida il fermo di Bedini: “Vizio procedurale”. Ma l’artigiano resta in carcere: “Disprezza la vita degli altri, può uccidere” (Di sabato 11 giugno 2022) Svolta nelle indagini del secondo delitto: in casa dell’indagato è stato trovato un documento di Bertolotti Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 11 giugno 2022) Svolta nelle indagini del secondo delitto: in casa dell’indagato è stato trovato un documento di Bertolotti

