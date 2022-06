Olanda-Polonia 2-2 | Depay sbaglia rigore | “Pareggio che sa di sconfitta”

(Di sabato 11 giugno 2022) Memphisè stato protagonista in negativo nel finale di, sfida valida come terza giornata del gruppo 4 della Lega A di Nations League 2022/2023. L’attaccante del Barcellona, infatti, hato ilal 90? che avrebbe dato la vittoria ai suoi, già capaci di rimontare da 0-2 a 2-2. Al termine dei 90?, l’ex Lione ha commentato così l’episodio: “Mi alleno spesso sui rigori e abbastanza spesso la palla entra, ma purtroppo questo oggi non è successo. Mi dispiace, ma purtroppo può succedere. Hai il tiro vincente sulla tua scarpa, ma poi lo sbagli. Questa cosa mi fa sembrare questouna“. SportFace.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Polonia, Olanda…) legati propria al rifiuto di pagare in rubli e dopo la messa al bando del petrolio russo siamo si… - zazoomblog : Calcio Nations League 2022: l’Ungheria ferma la Germania sull’1-1 pari rocambolesco tra Olanda e Polonia - #Calcio… - Simo07827689 : RT @_Nico_Piro_: Polonia, Olanda…) legati propria al rifiuto di pagare in rubli e dopo la messa al bando del petrolio russo siamo sicuri ch… - TMWSampdoria : Polonia di Bereszynski dal doppio vantaggio al rischio sorpasso: è 2-2 con Olanda - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Olanda-Polonia 2-2: gol di Zielinski: Olanda-Polonia 2-2: gol di Zielin… -

La Germania non riesce a vincere, rimediando il terzo 1 - 1 consecutivo. L'rimonta la, ma sbaglia con Depay il rigore del possibile 3 - 2. La terza giornata di Nations League è giunta al capolinea: nelle sfide di sabato sera, pareggiano tutte le 'big' della ......00 Irlanda - Scozia 3 - 0 18:00 Far Oer - Lituania 2 - 1 20:45 Ungheria - Germania 1 - 1 20:45 Inghilterra - Italia 0 - 0 20:45 Galles - Belgio 1 - 1 20:452 - 2 20:45 Montenegro - ...Il terzino destro dell’Aston Villa Matty Cash ha segnato il suo primo gol nel calcio internazionale nella partita della Nations League contro l’Olanda per ...Finisce 2-2 la partita tra Olanda e Polonia. Polacchi che avanti di due reti per i gol di Cash e Zielinski del Napoli, viene raggiunta dalla nazionale di ...