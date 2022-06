Nel mio caos immaginario (Di sabato 11 giugno 2022) La prima cosa a saltare all’occhio è il fatto che per tutta la durata dell’intervista Michele Salvemini in arte Caparezza non stia seduto un attimo, quasi a voler puntellare il L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 giugno 2022) La prima cosa a saltare all’occhio è il fatto che per tutta la durata dell’intervista Michele Salvemini in arte Caparezza non stia seduto un attimo, quasi a voler puntellare il L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

vaticannews_it : #India, Il primo cardinale #Dalit: nel mio Paese l’istruzione è via di riscatto per i piccoli 'fuori casta' ma anch… - IlContiAndrea : #MarcoMengoni “Se penso a me a 20 anni, mi faccio molta tenerezza: mi affannavo a ritagliarmi giorni di invisibilit… - borghi_claudio : @J0k3r_Unlimited Caro mio. Se si comincia con i motivi del '20 e poi si finisce nel 1861 fanno 41 anni. I grandi ca… - scagateteam : RT @imalexwyse: siete nel mio cuore, è bello potervi parlare… vedere che dietro a messaggi che leggo ci sono persone con una vita davanti,… - Flavr7 : RT @LucianoBarraCar: 20. appunto, sono molto interessati per...la fase esecutiva di espropriazione). Ebbene, ho tentato di illustrarlo. il… -