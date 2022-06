Napoli, Infortunio in amichevole per Olivera (Di sabato 11 giugno 2022) Nel corso della partita tra Uruguay e Panama, Mathias Olivera ha lasciato il campo per un Infortunio al ginocchio sinistro al 37' del primo tempo. Il calciatore uruguayano dopo un forte contrasto con l'attaccante Ronaldo Cordoba ha urlato dal dolore ed ha abbandonato il campo piangendo. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Nel corso della partita tra Uruguay e Panama, Mathiasha lasciato il campo per unal ginocchio sinistro al 37' del primo tempo. Il calciatore uruguayano dopo un forte contrasto con l'attaccante Ronaldo Cordoba ha urlato dal dolore ed ha abbandonato il campo piangendo. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

