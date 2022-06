Molina, l’Atletico sfida la Juve: l’Udinese spara altissimo (Di sabato 11 giugno 2022) Nell’ultima stagione Nahuel Molina è stato uno dei migliori terzini destri del campionato, il giocatore argentino sta infiammando il mercato con un duello tra Atletico Madrid e Juventus. l’Udinese ha capito che Molina ha tanti estimatori sul mercato e vuole capitalizzare il massimo nel privarsi dell’esterno argentino classe ’98. Il club del presidente Pozzo chiede 30 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) Nell’ultima stagione Nahuelè stato uno dei migliori terzini destri del campionato, il giocatore argentino sta infiammando il mercato con un duello tra Atletico Madrid entus.ha capito cheha tanti estimatori sul mercato e vuole capitalizzare il massimo nel privarsi dell’esterno argentino classe ’98. Il club del presidente Pozzo chiede 30 milioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

