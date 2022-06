Louis d’Inghilterra maleducato? La Supernanny Jo Frost la pensa diversamente (Di sabato 11 giugno 2022) Louis d’Inghilterra, figlio del Principe William e di Kate Middleton, è stato protagonista nel Giubileo della Regina Elisabetta. Lo scorso fine settimana si è tenuto il Giubileo di Platino della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 giugno 2022), figlio del Principe William e di Kate Middleton, è stato protagonista nel Giubileo della Regina Elisabetta. Lo scorso fine settimana si è tenuto il Giubileo di Platino della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

infoitcultura : Kate Middleton e William d’Inghilterra, il loro Giubileo privato: “Noi ci siamo divertiti, Louis d - erikapretti21 : RT @_marica93_: Comunque mio nuovo meme preferito è Louis d’Inghilterra. Quel piccoletto è il degno erede di suo zio #GiubileodiPlatino - _marica93_ : Comunque mio nuovo meme preferito è Louis d’Inghilterra. Quel piccoletto è il degno erede di suo zio #GiubileodiPlatino - Ale37364793 : Non c’entra nulla ma Louis d’Inghilterra è un modo ???? #jerù - louishvme : io non la smetteró mai di ridere per i video di louis d'Inghilterra che fa le smorfie quel bambino è il mio mood -