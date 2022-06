LIVE Turchi-Riakporhe, Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: vince l’inglese con un colpo al corpo (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Finisce qui, vince l’inglese Riakporhe grazie ad un colpo fortissimo al corpo. L’unico colpo entrato seriamente di Riakporhe è stato devastante, l’angolo di Fabio Turchi non si è fidato della ripresa del pugile gettando la spugna. SPUGNA per FABIO Turchi. colpo al corpo fortissimo di Riakporhe. A terra Turchi. Entra con una bella sequenza Turchi, destro sinistro. Prova il dritto Turchi. Inizia il secondo round. Finisce il primo round. Dritto di Riakporhe sui ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.42 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! Finisce qui,grazie ad unfortissimo al. L’unicoentrato seriamente diè stato devastante, l’angolo di Fabionon si è fidato della ripresa del pugile gettando la spugna. SPUGNA per FABIOalfortissimo di. A terra. Entra con una bella sequenza, destro sinistro. Prova il dritto. Inizia il secondo round. Finisce il primo round. Dritto disui ...

zazoomblog : LIVE Turchi-Riakporhe Preliminare Mondiale IBF cruiser in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa a Wembley per lanciars… - FedPugilistica : ??????BOXE RING LIVE ?? INSTAGRAM FPI ?????? ?? 8/6/22 ??H 12 ?????? Annalisa Brozzi ?????? Fabio Turchi ?????? Matteo Signani… - italoromeno : RT @RaffaeleCarcano: Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tradu… - GustavoSetti7 : RT @RaffaeleCarcano: Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tradu… - RaffaeleCarcano : Il 72,9 per cento dei turchi vuol vivere in un paese democratico e laico. C’è da sperare che questa posizione si tr… -