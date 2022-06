Leclerc conquista la pole position al Gp d’Azerbaijan

(Di sabato 11 giugno 2022) BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Charlesottiene lanel Gran Premiodi Formula 1. Sul circuito di Baku, il pilota monegasco della Ferrari fa segnare il miglior tempo in 1’41?359, davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez (+0?282). In seconda fila ci sono l’altra Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Quinto posto per la Mercedes del britannico George Russell davanti al francese Pierre Gasly (AlphaTauri), mentre Lewis Hamilton risulta settimo in qualifica. Indietro le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, già fuori in Q2. Da segnalare una bandiera rossa fatta scattare da Lance Stroll, che è andato contro le barriere in Q1, danneggiando la propria Aston Martin.– foto LivePhotoSport – ...

Il monegasco gira in 1'41"359 Charlesla pole position del Gp dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari gira in 1'41"359 precedendo le due Red Bull del messicano Sergio Perez (1'41"641) ...... ottava tappa del Mondiale di F1 che va in scena sul circuito di Baku I piloti si sono confrontati sul giro secco per ladella pole position e si è definita la griglia di partenza per la ..."Il giro mi è sembrato bello. Tutte le pole sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Pensavo che la Red Bull fosse più forte, soprattutto dopo Q1 e Q2". (ANSA) ...Il monegasco firma la sesta pole position della stagione con la Ferrari dopo un giro sublime in una danza fra le barriere di Baku. Charles ha lasciato a oltre due decimi le Red Bull con Perez ancora d ...