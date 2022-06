Justin Bieber annulla i concerti e mostra la sua faccia metà paralizzata: che malattia è la Sindrome di Ramsay Hunt (Di sabato 11 giugno 2022) Justin Bieber mostra la sua malattia sui social In questi giorni Justin Bieber ha annunciato a tutti i suoi fan di aver annullato i suoi concerti. Una scelta purtroppo costrittiva, dovuta ad una malattia di cui è affetto. Stiamo parlando della Sindrome di Ramsay Hunt. Dopo averlo scritto sui social e aver mandato comunicati, il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 11 giugno 2022)la suasui social In questi giorniha annunciato a tutti i suoi fan di averto i suoi. Una scelta purtroppo costrittiva, dovuta ad unadi cui è affetto. Stiamo parlando delladi. Dopo averlo scritto sui social e aver mandato comunicati, il L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - fanpage : Justin Bieber è malato, il cantante rompe il silenzio e racconta quali sono le sue attuali condizioni - Affaritaliani : Justin Bieber ai fan: ho una paresi facciale a causa di un virus - __federicaaa : RT @serenacaucci: non io che sto letteralmente in lacrime per justin bieber - frav281 : Ho visto ora il video di Justin Bieber mi dispiace tanto?? #JustinBieber -