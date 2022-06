Inter, Ausilio in Inghilterra per diverse trattative: in ballo anche due difensori (Di sabato 11 giugno 2022) Piero Ausilio è andato in missione Inglese per conto dell’Inter: in agenda diversi incontri tra cessioni e acquisti Piero Ausilio è andato in missione Inglese per conto dell’Inter: in agenda diversi incontri tra cessioni e acquisti. Sul taccuino del direttore sportivo ci sarebbe l’incontro con il Manchester United per parlare di De Vrij e Bastoni, oltre che con l’agente di Milenkovic della Fiorentina. I nerazzurri potrebbero anche sondare due piste nuove, ovvero il turco Soyuncu e Akanji del Dortmund. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Pieroè andato in missione Inglese per conto dell’: in agenda diversi incontri tra cessioni e acquisti Pieroè andato in missione Inglese per conto dell’: in agenda diversi incontri tra cessioni e acquisti. Sul taccuino del direttore sportivo ci sarebbe l’incontro con il Mster United per parlare di De Vrij e Bastoni, oltre che con l’agente di Milenkovic della Fiorentina. I nerazzurri potrebberosondare due piste nuove, ovvero il turco Soyuncu e Akanji del Dortmund. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

