Intelligenza emotiva | provatela con la «regola del cartone del latte»

Leggi su gqitalia

(Di sabato 11 giugno 2022) E voi, ce l'avete l'? Se sì, bene: chi la possiede ha grandi vantaggi sul lavoro, nella vita di coppia, e in generale nella routine quotidiana perché è in grado di superare gli ostacoli senza troppi problemi. L', infatti, consiste nel saper gestire le proprie emozioni e comprendere quelle degli altri, ed è questo che aiuta a comunicare in modo più efficace, ma anche a prendere più facilmente decisioni su ciò che conta per se stessi e quindi a raggiungere più velocemente gli obbiettivi. In definitiva è la soluzione per vivere molto meno stressati. Le competenze Secondo lo psicologo Daniel Goleman le cinque competenze di base di chi sperimenta questa capacità sono consapevolezza di sé, autocontrollo, motivazione, empatia e abilità sociali. Sì, certamente c'è chi ha la fortuna di ...