Fuoco su Bruxelles La Lega torna alle origini di Salvini?

Leggi su formiche

(Di sabato 11 giugno 2022) È un Matteoto. O quantomeno alla campagna elettorale in vista del voto di inizio 2018, quello tenutosi dopo le vittorie della Brexit nel Regno Unito e di Donald Trump negli Stati Uniti nel giro di pochi mesi, tra giugno e novembre 2016. Il segretario dellaha convocato per mezzogiorno di lunedì un consiglio federale “urgente” per fare il punto su quello che senza mezzi termini ha definito “un attentato diall’Italia”, che rischierebbe di fare la fine della Grecia, svenduta dall’Unione europea. Sul tavolo di via Bellerio,proporrà ai suoi la linea per far fronte alla crisi finanziaria e economica, dopo il crollo della borsa e le misure “anti-italiane” volute dalla Banca centrale guidata da Christine Lagarde (rialzo dei ...