Formazioni ufficiali Inghilterra-Italia, Nations League 2022/2023 (Di sabato 11 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia, incontro valevole come terza giornata dei gironi della Nations League 2022/2023. Dopo un buon pari con la Germania e una convincente vittoria contro l’Ungheria, gli azzurri guidati da Roberto Mancini cercheranno il colpaccio in territorio inglese; proprio come nel contesto della finale degli Europei, allora a Wembley mentre in questa occasione a Wolverhampton, i meno quotati Italiani tenteranno di sorprendere gli avversari nella tana nemica. Tra gli azzurri, attenzione al talento di Nicolò Barella, già in evidenza di recente, mentre tra i britannici impossibile non avere un occhio di riguardo per il centravanti Kane. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ledi, incontro valevole come terza giornata dei gironi della. Dopo un buon pari con la Germania e una convincente vittoria contro l’Ungheria, gli azzurri guidati da Roberto Mancini cercheranno il colpaccio in territorio inglese; proprio come nel contesto della finale degli Europei, allora a Wembley mentre in questa occasione a Wolverhampton, i meno quotatini tenteranno di sorprendere gli avversari nella tana nemica. Tra gli azzurri, attenzione al talento di Nicolò Barella, già in evidenza di recente, mentre tra i britannici impossibile non avere un occhio di riguardo per il centravanti Kane. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di ...

