F1: Gp Baku, Perez leader in terze libere davanti a Leclerc e Verstappen (Di sabato 11 giugno 2022) Baku, 11 giu. - (Adnkronos) - Sergio Perez è il più veloce della terza sessione di libere a Baku, sede del Gp dell'Azerbaigian. Il messicano della Red Bull girato in 1'43"170 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'43"240) e l'olandese Max Verstappen (1'43"449) suo compagno di squadra. Quarto tempo per l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1'43"596) che si lascia alle spalle le due McLaren del britannico Lando Norris (1'44"418) e dell'australiano Daniel Ricciardo (1'44"476)

