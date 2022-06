F1 | GP Azerbaijan 2022 | Sergio Perez regola Leclerc e Verstappen in FP3 | 4° Sainz Mercedes a centro classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022)continua a volare alla guida della RB18 e firma il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’, confermandosi un grande specialista dei circuiti cittadini e candidandosi ad un ruolo da protagonista assoluto in qualifica nella lotta per l’ottava pole position stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull è stato il più veloce sul giro secco con gomme soft in 1’43?170, beffando la Ferrari di Charlesper soli 70 millesimi e non riuscendo a migliorarsi nell’ultimo tentativo di time-attack a causa del traffico di una Williams nel settore centrale. Alle spalle del monegasco della Rossa, sempre molto competitivo a Baku con la F1-75, troviamo il leader del campionato Maxin terza posizione a 279 ...