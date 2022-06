Domani mille Comuni al voto. Ecco le sfide più delicate (Di sabato 11 giugno 2022) Tra poche ore si potrà dire: alea iacta est, il dado è tratto. I giochi saranno fatti e non resterà altro che lasciare spazio agli elettori per il voto decisivo che decreterà i vincitori e gli sconfitti di questa tornata di elezioni amministrative. Parliamo d’altronde di circa mille Comuni e oltre 19mila candidati complessivi. Sono circa mille i Comuni chiamati al voto e oltre 19mila candidati complessivi Ma ovviamente, come accade spesso in queste circostanze, le partite si giocheranno su più piani: quello comunale, certamente, ma anche quello nazionale. Perché portare a casa un bel bottino di urne vittoriose significa accrescere – o diminuire – il proprio peso specifico. Nei rapporti col governo ma anche all’interno delle coalizioni rispettive. Quali sono le città su cui sarà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 giugno 2022) Tra poche ore si potrà dire: alea iacta est, il dado è tratto. I giochi saranno fatti e non resterà altro che lasciare spazio agli elettori per ildecisivo che decreterà i vincitori e gli sconfitti di questa tornata di elezioni amministrative. Parliamo d’altronde di circae oltre 19mila candidati complessivi. Sono circachiamati ale oltre 19mila candidati complessivi Ma ovviamente, come accade spesso in queste circostanze, le partite si giocheranno su più piani: quello comunale, certamente, ma anche quello nazionale. Perché portare a casa un bel bottino di urne vittoriose significa accrescere – o diminuire – il proprio peso specifico. Nei rapporti col governo ma anche all’interno delle coalizioni rispettive. Quali sono le città su cui sarà ...

