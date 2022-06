DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: griglia di partenza, pole Leclerc. “In gara andiamo meglio”. Orario TV8 (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DELLE QUALIFICHE Orario gara SU TV8 IN CHIARO (DOMENICA 12 GIUGNO) LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “NEL PASSO gara SIAMO CRESCIUTI CON GLI AGGIORNAMENTI” CARLOS SAINZ: “HO SBAGLIATO, POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” 17.40 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con la gara è per domani alle 13.00. Un saluto sportivo da Federico Militello. 17.37 Ferrari e Red Bull hanno un passo gara molto similare. Cosa ha di più la macchina austriaca? Con il DRS può fare la differenza sul rettilineo e sorpassare la Rossa. Leclerc e Sainz dovranno essere bravi ad evitarlo. Inoltre servirà reattività qualora la corsa venga sconvolta da Safety ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELLE QUALIFICHESU TV8 IN CHIARO (DOMENICA 12 GIUGNO) LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES: “NEL PASSOSIAMO CRESCIUTI CON GLI AGGIORNAMENTI” CARLOS SAINZ: “HO SBAGLIATO, POTEVAMO FARE PRIMO E SECONDO” 17.40 Grazie per averci seguito, l’appuntamento con laè per domani alle 13.00. Un saluto sportivo da Federico Militello. 17.37 Ferrari e Red Bull hanno un passomolto similare. Cosa ha di più la macchina austriaca? Con il DRS può fare la differenza sul rettilineo e sorpassare la Rossa.e Sainz dovranno essere bravi ad evitarlo. Inoltre servirà reattività qualora la corsa venga sconvolta da Safety ...

