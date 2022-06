Coppia trovata morta, confermato l'omicidio - suicidio (Di sabato 11 giugno 2022) Franco Deidda, 62 anni genovese, è stato ucciso con un colpo di pistola da Daniela Randazzo, 57enne di Busto Arsizio (Varese). Subito dopo la donna si è tolta la vita, sparandosi a sua volta sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Franco Deidda, 62 anni genovese, è stato ucciso con un colpo di pistola da Daniela Randazzo, 57enne di Busto Arsizio (Varese). Subito dopo la donna si è tolta la vita, sparandosi a sua volta sul ...

Pubblicità

GastonItanares : RT @TelevideoRai101: Coppia trovata morta nel Milanese - RaiNews : Secondo quanto si è appreso, la donna e l'uomo non vivevano insieme. Tra le ipotesi, quella che la donna si sia sui… - TuttoSuMilano : #Milano, coppia trovata morta: lei era in strada, lui cadavere in casa. E' mistero - infoitinterno : Coppia trovata morta nel Milanese: lei in strada, lui in casa. Giallo nel Pesarese, 67enne deceduta da giorni - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Coppia trovata morta nel Milanese, l'ipotesi di un omicidio-suicidio #milano #vanzaghello -