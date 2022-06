Complotti e barbarie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 giugno 2022) Non si può parlare ancora di semplici fantasmi che affollano il mondo. Sono ormai veri e propri spiriti maligni quelli che si sono impossessati delle sembianze di esseri umani, solo di alcuni al momento, e stanno facendo danni di ogni genere, quasi sempre senza una motivazione. Si deve così prendere atto e non a cuor sereno, che esiste una ragione per cui l’opinione pubblica difficilmente crede a cuor leggero a ciò che vede, legge o ascolta attraverso i canali ufficiali. C’è una parola che da sola illustra in maniera efficace l’ombra di dubbio evidente, neppure malcelato, che aleggia dietro ogni manifestazione dell’agire umano: il complotto. Animasse solo chi, per limiti culturali o a essi assimilabili, non riuscendo a darsi una spiegazione di quanto sta accadendo, attribuisce la paternità degli eventi a “loro” o al “Grande Vecchio”, passi pure. Sarebbero solo espressioni di una ...