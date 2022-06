Camper prende fuoco | divorato dalle fiamme | all' interno un uomo trovato morto carbonizzato

Pubblicità

BELLUNO - Tragedia questa mattina ad Auronzo di Cadore: i vigili del fuoco intervenuti per l'incendio di un furgone adibito a camper che era parcheggiato in una piazzola di sosta, hanno scoperto un uomo trovato morto carbonizzato. Il fuoco è stato spento, ma il furgone è andato completamente distrutto. La tragedia è stata scoperta verso le 6.30 sulla strada per Palus San Marco in comune di Auronzo di Cadore.