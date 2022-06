Calciomercato Milan, in Olanda sono sicuri: il giocatore è ad un passo! (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annata straordinaria del Milan di Stefano Pioli, è tempo di pensare al Calciomercato e alle stagioni che verranno. In società stanno avvenendo tanti cambiamenti con RedBird che non vuole perdere quanto di buono fatto dalla scorsa proprietà. L’obiettivo è quello di voler tornare a competere anche in Europa come in passato già dalla prossima stagione e tutto passa dal Calciomercato. Il sorteggio nella prossima fase a gironi di Champions League sarà molto più benevolo rispetto a quello della stagione 2021/22. Il vantaggio di essere arrivati primi in Serie A, infatti, assicura un posto nella prima fascia durante il sorteggio di Nyon ad Agosto. Noa Lang Milan Bruges mercatoPer rinforzare la squadra sono stati accostati tantissimi nomi, da Botman a Zaniolo, passando per Berardi e De ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo l’annata straordinaria deldi Stefano Pioli, è tempo di pensare ale alle stagioni che verranno. In società stanno avvenendo tanti cambiamenti con RedBird che non vuole perdere quanto di buono fatto dalla scorsa proprietà. L’obiettivo è quello di voler tornare a competere anche in Europa come in passato già dalla prossima stagione e tutto passa dal. Il sorteggio nella prossima fase a gironi di Champions League sarà molto più benevolo rispetto a quello della stagione 2021/22. Il vantaggio di essere arrivati primi in Serie A, infatti, assicura un posto nella prima fascia durante il sorteggio di Nyon ad Agosto. Noa LangBruges mercatoPer rinforzare la squadrastati accostati tantissimi nomi, da Botman a Zaniolo, passando per Berardi e De ...

