Calciomercato Cagliari: Nandez offerto a tre squadre di Serie A (Di sabato 11 giugno 2022) . Le ultime sul futuro dell'uruguaiano Il futuro di Nandez appare già scritto: il centrocampista uruguaiano lascerà Cagliari in questa sessione di Calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter il centrocampista sarebbe stato offerto a tre squadre del campionato italiano: Monza e soprattutto le due Big Napoli e Juventus L'articolo proviene da Calcio News 24.

