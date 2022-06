Brescia | Perinetti torna | sarà direttore tecnico

(Di sabato 11 giugno 2022) Nuovo ingresso nella dirigenza del. Giorgioè il nuovo responsabile dell’area tecnica del club biancoblù. Per l’esperto dirigente romano si tratta di un ritorno visto che ha già ricoperto il medesimo incarico con le Rondinelle nella stagione 2020-2021, quando con Pep Clotet in panchina la squadra ha centrato i playoff. SportFace.

