Bce, ora i mercati internazionali tremano: Roma nel mirino (Di sabato 11 giugno 2022) Si temono turbolenze su debito, deficit e Pil. Bankitalia taglia le stime sulla crescita. Le sfide dell’economia Leggi su lastampa (Di sabato 11 giugno 2022) Si temono turbolenze su debito, deficit e Pil. Bankitalia taglia le stime sulla crescita. Le sfide dell’economia

marattin : Da 7 anni la Bce compra debito pubblico,tenendo bassi i rendimenti. Da 8 anni tiene i tassi ufficiali a zero; da 11… - Marcozanni86 : Quindi ora possiamo tutti candidamente ammettere che non era #Draghi ad avere la bacchetta magica, ma tutto dipende… - graziellaciccon : RT @gianni_pinelli: @borghi_claudio La signora ha già fatto danni al FMI, ora alla Bce sta eseguendo, senza capirci nulla, le direttive di… - Xavier979 : RT @PaoloMaddalenaA: L’euro doveva costituire un ombrello contro l’inflazione italiana, ma ora rovescia sull’Italia l’inflazione dell’inter… - castell32082033 : RT @marattin: Da 7 anni la Bce compra debito pubblico,tenendo bassi i rendimenti. Da 8 anni tiene i tassi ufficiali a zero; da 11 anni non… -