Ballando con le stelle | arriva la candidatura di Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian è diventato uno dei più apprezzati volti del piccolo schermo italiano dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 4. Sono ormai passati molti anni da quando l'ex gieffino ha esordito nel mondo della televisione e a questo punto è diventato molto più di un ex concorrente di un reality show. Gli impegni in tv di Jonathan sono sempre molti, ma ora è stato lui stesso a svelare il suo desiderio di diventare un concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. In un'intervista rilasciata al portale online TvBlog, infatti, l'ex volto di Detto Fatto ha lanciato un vero e proprio appello a Milly Carlucci. Jonathan Kashanian vorrebbe partecipare a Ballando con le stelle Nel corso di un'esclusiva intervista ...

