Baldini | “Orgogliosi di giocarci una finale Le persone devono avere fede”

(Di sabato 11 giugno 2022) Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio, alla vigilia della sfida contro il Padova

LE DICHIARAZIONI DIALLA VIGILIA DELLA FINALE ORE 12:30 - 'Ci siamo allenati tranquilli, in ... Comunque andrà saremodi quanto fatto. Ma il calcio è pieno di ipocriti e persone ...ha poi sottolineato come questo Palermo sia soprattutto un'espressione della città più che ... Soleri: 'Vogliamo renderei nostri tifosi' Edoardo Soleri ha confermato di essere uno ...“Noi ci stiamo giocando una bellissima finale. Comunque andrà saremo orgogliosi di quanto fatto –prosegue Baldini – Ma il calcio è pieno di ipocriti e persone meschine: cerco di togliermi questi ...Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalissima contro il Padova. Ecco le sue parole: «Il momento più bello Il 23 dicembre quando il direttore Castagnini mi ha chiama ...