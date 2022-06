Ascolti TV | Venerdì 10 giugno 2022. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 17%, New Amsterdam 10.2% (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 10 giugno 2022, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli Ascolti della passata edizione). Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 674.000 spettatori con uno ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri,10, su Rai1 Con il– Neldiha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share (qui glidella passata edizione). Su Canale 5 New4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 674.000 spettatori con uno ...

