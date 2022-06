Ambasciata Mosca precisa | pagato noi volo Salvini | soldi restituiti

Pubblicità

LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - rusembitaly : ??Comunicato Stampa dell’Ambasciata Russa in Italia in relazione alle pubblicazioni in merito agli aspetti organizz… - elio_vito : Da @LaVeritaWeb emergono nuovi inquietanti particolari su Capuano, che organizzava il viaggio a Mosca di Salvini. P… - marketingpmi : RT @LiaQuartapelle: L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato loro i… - kindamonta : RT @LiaQuartapelle: L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato loro i… -

... si è reso necessario per la delegazione italiana l'acquisto di biglietti aerei per un volo Aeroflot da Istanbul a- aggiunge l'- A causa delle sanzioni in vigore nei confronti di ...'L'russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato loro il biglietto. Cosa andava Salvini a fare aa spese della Russia Non ci ...Lo ha chiarito con una nota sugli aspetti organizzativi del mancato viaggio a Mosca del leader leghista l'Ufficio Stampa dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, che ha precisato di non ...ROMA – L’ambasciata russa in Italia rende noto di aver “assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei” per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 mag ...