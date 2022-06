A Londra la più grande mostra di miniature (Di sabato 11 giugno 2022) A Londra in scena la più grande mostra di miniature. "Small is beautiful", "Piccolo è bello" espone 143 piccoli ambienti e personaggi realizzati a mano da 33 artisti nazionali e internazionali. "Penso che al giorno d'oggi ci sono le stampanti 3D si fa quasi tutto in digitale e ad un certo punto, forse tra dieci, vent'anni, sorgerà la necessità di avere qualcosa fatto a mano e bello - ha detto l'artista Basia Wesolowska - le miniature sono ottime per questo, perché è qualcosa che puoi fare da solo ed è qualcosa di reale e immagino che alla gente mancherebbe davvero qualcosa di autentico e questo è ciò che sono le miniature". "Un modo per ricordarsi che ogni persona è una piccola parte di un grande mondo", è il commento un visitatore.La cosiddetta ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 giugno 2022) Ain scena la piùdi. "Small is beautiful", "Piccolo è bello" espone 143 piccoli ambienti e personaggi realizzati a mano da 33 artisti nazionali e internazionali. "Penso che al giorno d'oggi ci sono le stampanti 3D si fa quasi tutto in digitale e ad un certo punto, forse tra dieci, vent'anni, sorgerà la necessità di avere qualcosa fatto a mano e bello - ha detto l'artista Basia Wesolowska - lesono ottime per questo, perché è qualcosa che puoi fare da solo ed è qualcosa di reale e immagino che alla gente mancherebbe davvero qualcosa di autentico e questo è ciò che sono le". "Un modo per ricordarsi che ogni persona è una piccola parte di unmondo", è il commento un visitatore.La cosiddetta ...

