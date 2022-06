24 Ore di Le Mans 2022 | seconda ora | le Toyota #7 e #8 dettano il ritmo

Pubblicità

we_ci65 : WEC - Tutto lo spettacolo della 90a edizione della 24 ore di Le Mans 2022 in diretta scritta, con video e aggiornam… - PascoliniBruno : @grazleo2 Qualche piccolo interesse lo sto trovando nella 24 ore di Le Mans partita da 2 ore - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: Inizia lo spettacolo: partita la 24 ore di Le Mans! ??????? #LeMans24 - flavio130868 : RT @autosprint: 24 Ore di Le Mans 2022, prima ora: Toyota al comando - autosprint : 24 Ore di Le Mans 2022, prima ora: Toyota al comando -

Buon pomeriggio cari fan di Autosprint e ben trovati in questo live blog lungo 24per seguire la maratona di Le. La prima ora della gara più dura e affascinante del mondo, giunta alla sua ...Ciò ha permesso agli appassionati di sport motoristici di assistere all'inizio della 24di Lesenza perdere nessuna azione in F1 . Quando le qualifiche sono iniziate, tutti sono scesi in ...Le qualifiche del GP dell'Azerbaijan si sono appena concluse. In pole position troviamo Charles Leclerc che registra la sua 15esima pole in carriera e da Miam ...Le strade di Fernando Alonso e della Ferrari potrebbero unirsi, ancora, per un clamoroso ritorno nel 2023 per la 24 ore di Le Mans Chi era pronto a scommettere che la fine del rapporto tra il pilota s ...