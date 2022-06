Vuoi 5 euro gratis su Amazon? Ecco come ottenere il buono | è semplicissimo e immediato

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Volete 5per fare acquisti su? No, non stiamo scherzando, si tratta di una promo attiva presso il sito di e-commerce più famoso al mondo. 5su, 10/6/2022 – Computermagazine.itLo sconto sarà applicato in maniera immediata e l’unica cosa che il portale di Jeff Bezos vi chiede è semplicemente di ascoltare un brano suMusic Free. L’operazione dovrà essere portata a termine entro le ore 23:59 di domani, sabato 11 giugno del 2022, dopo di che il gioco sarà fatto: vi arriverà lo sconto che si potrà utilizzare entro 30 giorni dalla ricezione, quindi entro il prossimo 10 luglio 2022. Ma attenzione, bisognerà affrettarsi in quanto l’offerta dei 5diè valida solo per i primi 5.000 clienti ...