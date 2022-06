Uomini e Donne, corteggiatore esce finalmente allo scoperto: “Ida mi è sempre piaciuta” (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel dating show Uomini e Donne, Ida Platano non è passata inosservata, nonostante la sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Difatti, solo adesso, un corteggiatore ammette di essere pazzo di lei. Ecco di chi si tratta. Uomini e Donne ha concluso la propria stagione televisiva solo pochi giorni fa e a tal riguardo sono rimasti aperti molti interrogativi e dubbi inerenti, ad esempio, a quali storie potremmo assistere da settembre, chi salirà al trono o quali dame nonché cavalieri ritroveremo. Ida Platano-Altranotizia (Fonte: Google)Iniziano già a circolare le prime indiscrezioni ma il pubblico si è chiesto in particolare quale sarà il destino di Ida Platano, dopo la fine con Riccardo. Decreterà la conclusione del suo percorso a UeD o permetterà ad altri cavalieri di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel dating show, Ida Platano non è passata inosservata, nonostante la sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Difatti, solo adesso, unammette di essere pazzo di lei. Ecco di chi si tratta.ha concluso la propria stagione televisiva solo pochi giorni fa e a tal riguardo sono rimasti aperti molti interrogativi e dubbi inerenti, ad esempio, a quali storie potremmo assistere da settembre, chi salirà al trono o quali dame nonché cavalieri ritroveremo. Ida Platano-Altranotizia (Fonte: Google)Iniziano già a circolare le prime indiscrezioni ma il pubblico si è chiesto in particolare quale sarà il destino di Ida Platano, dopo la fine con Riccardo. Decreterà la conclusione del suo percorso a UeD o permetterà ad altri cavalieri di ...

