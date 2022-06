Ultime Notizie – Omicron 5, Pregliasco: “Timori per possibile picco estivo” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Il contributo di Omicron 5”, la sottovariante BA.5 di Sars-CoV-2, sui contagi Covid, “forse in Italia non è ancora evidente. Ma lo temerei, e lo temo, rispetto a un’anticipazione del rialzo che ci aspettavamo potesse esserci più avanti, nel periodo autunno-inverno”. Prospetta un possibile ‘picco estivo’ il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, sentito dall’Adnkronos Salute sull’aumento di incidenza rilevato dal monitoraggio settimanale Covid-19 di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. “L’attuale rialzo sicuramente è dovuto a diversi fattori”, secondo il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi, che ne sottolinea in particolare uno: l’allentamento delle restrizioni: “Avendo dovuto, voluto, in una situazione epidemiologica più tranquilla, allargare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Il contributo di5”, la sottovariante BA.5 di Sars-CoV-2, sui contagi Covid, “forse in Italia non è ancora evidente. Ma lo temerei, e lo temo, rispetto a un’anticipazione del rialzo che ci aspettavamo potesse esserci più avanti, nel periodo autunno-inverno”. Prospetta un’ il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, sentito dall’Adnkronos Salute sull’aumento di incidenza rilevato dal monitoraggio settimanale Covid-19 di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. “L’attuale rialzo sicuramente è dovuto a diversi fattori”, secondo il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi, che ne sottolinea in particolare uno: l’allentamento delle restrizioni: “Avendo dovuto, voluto, in una situazione epidemiologica più tranquilla, allargare ...

