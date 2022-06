Ucraina: Zelensky, 'Russia ha violato 400 accordi internazionali' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Dall'aggressione all'Ucraina del 2014, la Russia ha violato circa 400 trattati internazionali, fra i quali con Keiv, tra cui il Memorandum di Budapest, la Carta delle Nazioni Unite, una serie di convenzioni delle Nazioni Unite e gli accordi di Helsinki". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlando al vertice di Copenaghen. Fra gli accordi, che secondo Zelensky la Russia non avrebbe rispettato, comparirebbe "quello con la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, una serie di convenzioni che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Dall'aggressione all'del 2014, lahacirca 400 trattati, fra i quali con Keiv, tra cui il Memorandum di Budapest, la Carta delle Nazioni Unite, una serie di convenzioni delle Nazioni Unite e glidi Helsinki". Lo ha affermato il presidente dell'Volodymyrparlando al vertice di Copenaghen. Fra gli, che secondolanon avrebbe rispettato, comparirebbe "quello con la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, una serie di convenzioni che ...

