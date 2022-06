STRISCIA LA NOTIZIA, DIRETTORE CANALE 5: “NUMERI DA CAPOGIRO PER ANTONIO RICCI” (Di venerdì 10 giugno 2022) Terminerà domani, sabato 11 giugno, la 34ª stagione di STRISCIA la NOTIZIA, ribattezzata “la voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza – ha spiegato ANTONIO RICCI durante la conferenza stampa di presentazione – sembra che ora prevalga l’inscienza» Come avviene dal 7 novembre del 1988, data di esordio del tg satirico, anche quest’anno la missione è stata svelare truffe e manipolazioni attraverso la satira, le parodie e le inchieste. Migliaia le segnalazioni che arrivano dai cittadini che quotidianamente scrivono alla redazione di STRISCIA per ottenere risposte e soluzioni che non riescono a trovare altrove. Quella appena conclusa è stata una stagione di grandi novità, a cominciare dai conduttori, con il debutto per la partenza di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, seguiti da Sergio ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 giugno 2022) Terminerà domani, sabato 11 giugno, la 34ª stagione dila, ribattezzata “la voce dell’inscienza”. «Dopo le speranze nella scienza – ha spiegatodurante la conferenza stampa di presentazione – sembra che ora prevalga l’inscienza» Come avviene dal 7 novembre del 1988, data di esordio del tg satirico, anche quest’anno la missione è stata svelare truffe e manipolazioni attraverso la satira, le parodie e le inchieste. Migliaia le segnalazioni che arrivano dai cittadini che quotidianamente scrivono alla redazione diper ottenere risposte e soluzioni che non riescono a trovare altrove. Quella appena conclusa è stata una stagione di grandi novità, a cominciare dai conduttori, con il debutto per la partenza di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, seguiti da Sergio ...

