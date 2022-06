Si tuffa in mare e sbatte sul fondale: grave un 15enne ricoverato in ospedale a Padova (Di venerdì 10 giugno 2022) Un pomeriggio di mare e sole si è trasformato in un dramma per un ragazzo di 15 anni e la sua famiglia. Colpa di un tuffo in acqua a Rosalina a mare, località balneare sul litorale polesani in ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un pomeriggio die sole si è trasformato in un dramma per un ragazzo di 15 anni e la sua famiglia. Colpa di un tuffo in acqua a Rosalina a, località balneare sul litorale polesani in ...

Pubblicità

leggoit : Si tuffa in mare e sbatte sul fondale: grave un 15enne ricoverato in ospedale a Padova - SergioS92637150 : @Aiyo07 E’ come il bagnino che, avendo paura dell’acqua, non si tuffa in mare per salvare una persona che sta affogando. - CronacaSocial : Si tuffa in mare per salvare il figlio, giovane mamma perde la vita davanti agli occhi del marito ??… - barbamob : RT @Ci1812: Si chiamava Rahhl Amarri, era marocchino e aveva 42. Era il gestore del Lido i Gabbiani di Castel Volturno , in Campania. Due b… - infoitinterno : Il coraggio di Said che muore da eroe: non sa nuotare, ma si tuffa a salvare i bambini nel mare di Castelvolturno -