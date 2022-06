Running | Cansiglio Run 2022 | oltre 600 al via domenica 19 giugno

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sta per terminare l’attesa per laRun, in programma19tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. La corsa, giunta alla sua sesta edizione, si svolgerà su tre distanze (30, 20 e 7 chilometri) nella meravigliosa cornice di una delle foreste più suggestive d’Europa. Treviso, Belluno e Pordenone, coinvolgendo un gran numero di appassionati. Si correrà e camminerà principalmente su sentieri e strade forestali, con dislivelli contenuti per tutti e tre i percorsi. I percorsi sono stati disegnati da Maurizio Simonetti, ex campione mondiale di corsa in montagna, che assieme agli amici delTeam Conegliano ha apportato le ultime modifiche. I PERCORSI “Le condizioni del tracciato sono pressoché perfette – spiega Simonetti, come riportato dal comunicato ufficiale -. ...