Papa Francesco | posticipato il viaggio in Africa di inizio luglio | colpa del ginocchio

CITTA' DEL VATICANO – "Accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan previsto dal 2 al 7 luglio p.v., a nuova data da definire". E' quanto dichiara il portavoce vaticano Matteo Bruni.

