Otto e Mezzo, Cacciari perde le staffe con Sallusti sul caso Cremlino e poi dà di matto con Giovanni Floris (Di venerdì 10 giugno 2022) Scontro al fulmicotone tra Massimo Cacciari e Alessandro Sallusti, a Otto e Mezzo, sul caso Cremlino. La litigata tra i due arriva dopo le dichiarazioni, anch'esse urlate più che sussurrate, di Alessandro Sallusti durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, nei confronti di Massimo Giletti e del Cremlino. Alessandro Sallusti: "Il Cremlino è un palazzo di m**da" "Cremlino palazzo di m**da": così Alessandro Sallusti aveva definito il palazzo istituzionale russo nel corso della puntata di domenica di Non è l'Arena. Ciò che aveva fatto imbestialire Sallusti era il fatto che, nel bel Mezzo di un'intervista che probabilmente rimarrà scolpita nella mente ...

