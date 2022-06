Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 43 anni | la sua memoria tra fatti e ricordi

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il 10 giugno 202243. Oltre alla suasi celebrano le sue inchieste, il suo coraggio nell’esser stata strumento e portavoce di una realtà poco ascoltata, sofferente e vittima di un’ingiustizia che sacrifica la vita stessa. Tutta l’Italia ha partecipato con dolore alla scomparsa di, avvenuta in un caldo 13 agosto di trefa, quando solo da poco avevai suoi 40. Da 10 inviata de Le Iene,era approdata nel programma dopo 4di gavetta in un’emittente locale. Il suo esser caparbia l’ha portata ad occuparsi di temi complessi come lo smaltimento illegale dei rifiuti in ...

italia_primo : Avete già aderito alla raccolta fondi per il progetto #DO_na di Fondazione Nadia Toffa? Basta anche solo 1 euro don… - LucaElle76 : Ovunque tu sia buon compleanno Nadia Toffa.. - sgallione1 : Nadia Toffa (1979 - 2019) 10 giugno 1979 Son passati tre anni dalla tua scomparsa! Auguri ovunque tu sia! Ciao Nadi… - ValerioManisi : Ha fatto più lei per i #bambini malati di cancro e leucemia di #Taranto che #Fitto, #Vendola ed #Emiliano messi ins… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1979 nasceva la giornalista Nadia Toffa #accaddeoggi -

A tre anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo non si deve spegnere, così come non si può dimenticare lo spirito del suo operato.... l'appoggio all'associazione benefica Arcobaleno Nel Cuore condurante la Salento Sport Convention 2017, lo sviluppo di iniziative a supporto del teatro con la rassegna dei Ragazzi di Via ... Nadia Toffa I soldi raccolti saranno utilizzati per acquistare un neuronavigatore ed ecografo per il reparto di neurochirurgia pediatrica oncologica dell'Ospedale Civile di Brescia ...