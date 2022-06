LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: risultati FP1, Leclerc insegue Perez. Alle 16.00 le FP2 (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Alonso spinge nell’ultimo giro con le soft e fa segnare i suoi migliori parziali. Chiude in quinta posizione a 1.095 14.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE QUI LA FP1!!! Grande equilibrio tra Red Bull e Ferrari. Sergio Perez on fire chiude in vetta! 13.59 Perez 1:50.337, Max 1:49.429 con le medie 13.58 Ultimi giri per tutti, tornano in azione anche le Ferrari per qualche prova di partenza 13.56 Ocon migliora e si porta in decima posizione. La Alpine è la macchina migliore nel T3, il record è ancora di Alonso infatti 13.55 Le Ferrari sono ai box, probabilmente la FP1 è già conclusa per le monoposto di Maranello 13.54 Vediamo se in questi ultimi istanti si proveranno i primi giri in simulazione di passo gara. Il tempo stringe, ma Perez fa segnare 1:49.276 e ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Alonso spinge nell’ultimo giro con le soft e fa segnare i suoi migliori parziali. Chiude in quinta posizione a 1.095 14.00 BANDIERA A SCACCHI!! SI CHIUDE QUI LA FP1!!! Grande equilibrio tra Red Bull e Ferrari. Sergioon fire chiude in vetta! 13.591:50.337, Max 1:49.429 con le medie 13.58 Ultimi giri per tutti, tornano in azione anche le Ferrari per qualche prova di partenza 13.56 Ocon migliora e si porta in decima posizione. La Alpine è la macchina migliore nel T3, il record è ancora di Alonso infatti 13.55 Le Ferrari sono ai box, probabilmente la FP1 è già conclusa per le monoposto di Maranello 13.54 Vediamo se in questi ultimi istanti si proveranno i primi giri in simulazione di passo gara. Il tempo stringe, mafa segnare 1:49.276 e ...

